SkyUp запустит рейсы Киев – Пиза

Бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines 19 ноября открыла продажу билетов на рейсы из Киева в Пизу (Италия).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу компании.

Полеты начнут с 1 апреля 2020 года раза в неделю: в среду и субботу. Стоимость билетов - от 1667 гривен.

"Пиза - уже шестой итальянский город, в который планирует лететь SkyUp следующего сезона", - заявили в авиакомпании.

19 ноября также стало известно, что авиакомпания SkyUp 3 апреля 2020 года восстановит полеты из Харькова в Париж.