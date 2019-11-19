Біля Італії викрили яхту з 74 нелегалами і 2 українцями на борту

Біля берегів Італії, у бухті Роччелла-Йоніка, викрили яхту з 74 нелегалами, на борту якої перебувало двоє українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"За наданою в Європол інформацією про один з плавзасобів, який міг використовуватися для незаконної оборудки, берегова охорона Італії перепинила яхту, що дрейфувала", - йдеться у повідомленні.

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"На борту маленького судна перебували аж 74 пасажири, які назвалися громадянами Іраку. Екіпаж яхти складався з 2 українців 1980 та 1988 років народження. За сприяння нелегальній міграції італійська поліція наших співвітчизників заарештувала", - розповіли прикордонники.

ДПСУ закликає усіх громадян України ретельно вивчати пропозиції роботи, що мають сумнівний характер, аби не стати жертвами злочинців.