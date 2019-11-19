Возле Италии обнаружили яхту с 74 нелегалами и 2 украинцами на борту

У берегов Италии, в бухте Роччелла-Йоника, обнаружили яхту с 74 нелегалами, на борту которой находились двое украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"По имеющейся у Европола информации об одном из плавсредств, которое могло использоваться для незаконной сделки, береговая охрана Италии остановила дрейфующую яхту", - говорится в сообщении.

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"На борту маленького судна находилось аж 74 пассажира, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж яхты состоял из двух украинцев 1980 и 1988 годов рождения. За содействие нелегальной миграции итальянская полиция арестовала наших соотечественников", - рассказали пограничники.

ГПСУ призывает всех граждан Украины тщательно изучать предложения о работе, имеющие сомнительный характер, чтобы не стать жертвами преступников.