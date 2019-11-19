Разумков і Кулеба заявили про створення парламентсько-урядової платформи євроінтеграції

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков та віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба 19 листопада заявили про створення спільної парламентсько-урядової платформи євроінтеграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу апарату ВРУ.

"Завдання Платформи - забезпечити регулярний діалог між парламентом та урядом з питань інтеграції України до Європейського Союзу, координацію спільних, системних та ефективних кроків, які наближують законодавство України до права ЄС", - сказано в повідомленні.

Як зазначив Разумков, парламент і уряд "об’єднують зусилля задля більш ефективного та швидкого втілення Угоди про асоціацію з ЄС".

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"Разом ми працюватимемо над пріоритетними питаннями євроінтеграції і розроблятимемо законопроекти, що мають наблизити Україну до членства в Євросоюзі", - сказав він.

У свою чергу, Кулеба пояснив: "Уряд визначив для себе ціль – Україна протягом п'яти років має досягнути відповідності економічним критеріям вступу до ЄС. Ми щоденно працюємо над досягненням цієї цілі і вдячні Верховній раді за ухвалення низки законів, що також наближають нас до неї. Виконання Угоди про асоціацію з ЄС є надзвичайно масштабним і амбітним завданням. І щоб виконувати його максимально ефективно та узгоджено, ми вирішили створити новий механізм взаємодії. Парламентсько-урядова платформа – це новий інструмент пришвидшення європейської інтеграції України".

У рамках платформи уряд та парламент мають намір спільно розробляти та ухвалювати закони на виконання Угоди (з належним урахуванням актів права ЄС), проводити подальшу секторальну інтеграцію України до енергетичного та цифрового ринків ЄС, посилювати митне співробітництво, поглиблювати співпрацю з Євросоюзом у сферах юстиції, свободи і безпеки.

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Платформа працюватиме у форматі періодичних зустрічей під спільним головуванням голови Ради і віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Наступним кроком спільної роботи стане формування парламентом і урядом дорожньої карти пріоритетних євроінтеграційних законопроєктів, які перебувають на розгляді профільних комітетів Верховної ради, або плануються до внесення на розгляд парламенту.

Уряд запропонував внести до неї законопроєкти у сфері телекомунікаційних послуг, технічного регулювання, транспорту, навколишнього середовища, громадського здоров’я, інтелектуальної власності та енергетики.

"Ухвалення цих пріоритетних законів пришвидшить секторальну інтеграцію до ЄС, дасть імпульс економічному зростанню та наблизить Україну до економічних Копенгагенських критеріїв членства в ЄС", - сказано в повідомленні.