Разумков и Кулеба заявили о создании парламентско-правительственной платформы евроинтеграции

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков и вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба 19 ноября заявили о создании совместной парламентско-правительственной платформы евроинтеграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу аппарата ВРУ.

"Задача Платформы - обеспечить регулярный диалог между парламентом и правительством по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, координацию совместных, системных и эффективных шагов, приближающих законодательство Украины к праву ЕС", - сказано в сообщении.

Как отметил Разумков, парламент и правительство "объединяют усилия для более эффективного и быстрого воплощения Соглашения об ассоциации с ЕС".

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"Вместе мы будем работать над приоритетными вопросами евроинтеграции и разрабатывать законопроекты, которые должны приблизить Украину к членству в Евросоюзе", - сказал он.

В свою очередь, Кулеба пояснил: "Правительство определило для себя цель - Украина в течение пяти лет должна достичь соответствия экономическим критериям вступления в ЕС. Мы ежедневно работаем над достижением этой цели и благодарны Верховной раде за принятие ряда законов, которые также приближают нас к ней. Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС – чрезвычайно масштабная и амбициозная задача. И чтобы выполнять ее максимально эффективно и согласованно, мы решили создать новый механизм взаимодействия. Парламентско-правительственная платформа - это новый инструмент ускорения европейской интеграции Украины".

В рамках платформы правительство и парламент намерены совместно разрабатывать и принимать законы во исполнение Соглашения (с должным учетом актов права ЕС), проводить дальнейшую секторальной интеграции Украины в энергетический и цифровой рынков ЕС, усиливать таможенное сотрудничество, углублять сотрудничество с Евросоюзом в сферах юстиции, свободы и безопасности.

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Платформа будет работать в формате периодических встреч под общим руководством председателя Рады и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Следующим шагом совместной работы станет формирование парламентом и правительством дорожной карты приоритетных евроинтеграционных законопроектов, которые находятся на рассмотрении профильных комитетов Верховной рады или планируются к внесению на рассмотрение парламента.

Правительство предложило внести в нее законопроекты в сфере телекоммуникационных услуг, технического регулирования, транспорта, окружающей среды, общественного здоровья, интеллектуальной собственности и энергетики.

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"Принятие этих приоритетных законов ускорит секторальную интеграцию в ЕС, даст импульс экономическому росту и приблизит Украину к экономическим Копенгагенским критериям членства в ЕС", - сказано в сообщении.