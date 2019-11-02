У НАТО відмовилися від зустрічі Столтенберга зі звільненими українськими моряками - ЗМІ

Україна пропонувала організувати в Одесі зустріч генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга зі звільненими з Росії українськими моряками, але в Альянсі відмовилися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела.

За даними видання, основним противником виявилася Франція, яка не хоче дратувати Росію зустріччю, яка, на думку Парижа, може "зірвати мирний процес і негативно вплинути на організацію переговорів у "нормандському форматі".

Столтенберг і Північноатлантична рада НАТО 30 жовтня відвідали Одесі. Генсек виступив перед курсантами в Одеській морській академії.

31 жовтня Столтенберг у Києві виступив у Верховній Раді та провів засідання Комісії Україна-НАТО.

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