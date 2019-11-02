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В НАТО отказались от встречи Столтенберга с освобожденными украинскими моряками - СМИ

Суббота, 2 ноября 2019, 10:37

Украина предлагала организовать в Одессе встречу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с освобожденными из России украинскими моряками, но в Альянсе отказались.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, основным противником оказалась Франция, которая не хочет раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в "нормандском формате".

Столтенберг и Североатлантический совет НАТО 30 октября посетили Одессу. Генсек выступил перед курсантами в Одесской морской академии.

31 октября Столтенберг в Киеве выступил в Верховной Раде и провел заседание Комиссии Украина-НАТО.

Читайте интервью генсека - "Йенс Столтенберг: Мы уже договорились, что Украина станет членом НАТО"

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