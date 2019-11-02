Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Станице Луганской

Делегация Финляндии во главе с министром иностранных дел Пекка Хаависто посетила участок разведения в Станице Луганской.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"Представители делегации выразили обеспокоенность относительно конфликта, который продолжается на востоке Украины и продолжает негативно сказываться на жизни и благополучии гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финский министр положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

Глава финской дипломатии накануне встретился в Киеве с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, экспертами, консультирующими Украинв по вопросам реформ, а также с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ).

Хаависто сообщил, что Финляндия готовит дополнительный пакет помощи на 600 000 евро для разминирования на востоке Украины.