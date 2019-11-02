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Болгарія висловить протест Франції через висловлювання Макрона про нелегалів

Субота, 2 листопада 2019, 15:56

Міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва доручила внести ноту протесту в МЗС Франції в зв'язку з висловлюванням президента Еммануеля Макрона з приводу мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

МЗС Болгарії також викликало на понеділок посла Франції в Софії Флоранс Робін для пояснень щодо "українських і болгарських банд", про які Макрон говорив в інтерв'ю газеті Valeurs Actuelles.

Раніше Міністерство закордонних справ України також запросило посла Франції для надання пояснень з приводу висловлювань Макрона.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон, говорячи в інтерв’ю консервативному правому щотижневику Valeurs Actuelles про проблему незаконної міграції, згадав про українських нелегалів.

"Я волів би, щоб приїжджали люди з Гвінеї чи Кот-д’Івуару, приїжджали легально, щоб робили цю роботу, аніж болгарським чи українським нелегальним каналам", - сказав президент Франції.

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