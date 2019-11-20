Зеркаль: Україна "вжарить" РФ на компенсації після рішення суду в Гаазі

Україна домагатиметься стягнення компенсацій з Росії у випадку, якщо Міжнародний суд ООН винесе рішення про програш РФ у справі України проти Росії, яка стосується Криму і Донбасу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю в ефірі 24 каналу розповіла заступниця глави МЗС Олена Зеркаль.

За її словами, рішення по суті справи може бути відоме приблизно у 2022 році.

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"Звичайно, що ми не знаємо, де буде Росія у 2022 році, а де будемо ми, і що буде у світі. Але після того ми можемо, але, думаю, що і маємо, поставити питання щодо компенсації після цього рішення за збитки у зв’язку з фінансуванням Росією тероризму на території України", - сказала вона.

Вона додала, що компенсації стосуватимуться не тільки фінансування тероризму, а й расової дискримінації в Криму.

Зеркаль підкреслила, що питання компенсацій ставиться після того, як встановлюються факти і визнаються дії порушення.

"Я більш ніж впевнена, що всі факти, які ми вкладали у меморандумі щодо расової дискримінації в Криму, також знайдуть своє підтвердження і будуть прийняті судом як порушення", - сказала вона.

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На запитання, чи "вжарить" Україна Росію на гроші після рішення суду, Зеркаль відповіла, що все ж таки вона дипломатка, аби висловлюватись такими фразами, але після цього додала, що "вжарити треба".

"Вжаримо-вжаримо! Якщо дозволять, то вжаримо! І я була б дуже задоволена, якби мені дозволили вжарити!", - сказала вона.

Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі України проти Росії за порушення двох міжнародних конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Попереду – ухвалення судом рішення по суті яке може бути винесене орієнтовно у 2022 році.

Детальніше про ухвалене в Гаазі рішення читайте у статті "Перемога повна, але не остання: що означає рішення Суду ООН по Криму та Донбасу".