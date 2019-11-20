Зеркаль: Украина "вжарит" РФ на компенсации после решения суда в Гааге

Украина будет добиваться взыскания компенсаций с России в случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше РФ по делу Украины против России, которое касается Крыма и Донбасса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью в эфире 24 каналу рассказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

По ее словам, решение по существу дела может стать известно примерно в 2022 году.

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"Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после этого мы можем, и, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации после решения за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины", - сказала она.

Она добавила, что компенсации будут касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

Зеркаль подчеркнула, что вопрос компенсаций ставится после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения.

"Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандуме о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение", - сказала она.

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На вопрос, "вжарит" ли Украина Россию на деньги после решения суда, Зеркаль ответила, что все же она дипломат, чтобы высказываться такими фразами, но после этого добавила, что "вжарить надо".

"Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!" - сказала она.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по делу Украины против России за нарушение двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Впереди - принятие судом решения по существу, которое может быть вынесено ориентировочно в 2022 году.

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