Зеркаль розповіла, як Єрмак і Пристайко впливають на зовнішню політику Зеленського

Заступниця глави МЗС Олена Зеркаль розповіла, яку роль у зовнішньополітичних рішеннях президента відіграють міністр закордонних справ Вадим Пристайко і радник Зеленського Андрій Єрмак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розказала в інтерв’ю в ефірі 24 каналу.

На запитання, хто більш визначальний у зовнішній політиці, Єрмак чи Пристайко, Зеркаль відповіла: "Президент".

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Разом з тим вона пояснила, що глава зовнішньополітичного відомства та радник президента мають розподілені сфери відповідальності.

"Якщо це зв’язки з європейськими політиками, реакції чи послідовність дій, то, мабуть, це Пристайко. Якщо це офіційні переговори, то це Пристайко", - сказала Зеркаль.

Водночас Андрій Єрмак, за її словами, залучений до комунікації з Росією.

"Комунікують зараз між собою більше радники президентів по Росії, по "нормандії", - підкреслила вона.