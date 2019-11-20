Зеркаль рассказала, как Ермак и Пристайко влияют на внешнюю политику Зеленского

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль рассказала, какую роль во внешнеполитических решениях президента играют министр иностранных дел Вадим Пристайко и советник Зеленского Андрей Ермак.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью в эфире 24 канала.

На вопрос, кто более определяющий во внешней политике, Ермак или Пристайко, Зеркаль ответила: "Президент".

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Вместе с тем она пояснила, что глава внешнеполитического ведомства и советник президента имеют распределенные сферы ответственности.

"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - сказала Зеркаль.

В то же время Андрей Ермак, по ее словам, привлечен к коммуникации с Россией.

"Общаются сейчас между собой больше советники президентов по России, по"Нормандии", - подчеркнула она.