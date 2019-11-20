Убивство журналістки на Мальті: поліція схопила відомого бізнесмена

Мальтійська поліція у середу вранці заарештувала відомого бізнесмена у рамках розслідування резонансного убивства журналістки Дафне Каруани Галісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times of Malta.

Йорген Фенек, власник компанії 17 Black, був затриманий на своїй розкішній яхті біля узбережжя Мальти озброєними офіцерами. Поліція змусили яхту повернутися до порту за годину після того, як та покинула берег.

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Це сталося наступного дня після того, як прем’єр Мальти погодився запропонувати помилування підозрюваному посереднику у резонансній справі убивства в 2017 році, якщо той надасть грунтовні докази особи замовника.

Затриманий Йорген Фенек є відомим бізнесменом. Він є генеральним директором Tumas Group і керує оператором електростанцій Electrogas.

Фенек також є власником дубайської компанії 17 Black, яку журналістка Галісія пов’язувала з мальтійськими політиками.

Вважається, що посередник пов’язав бізнесмена із виконавцями убивства та тими, хто допомагав придбати бомбу, використану для підриву авто журналістки.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.