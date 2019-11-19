Вбивство журналістки на Мальті: одного з підозрюваних можуть помилувати

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат підписав листа, який гарантуватиме президентське помилування одному з підозрюваних у причетності до вбивства журналістки Дафни Каруани Галісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Прем'єр-міністр сказав, що підписав лист, в якому вказується, що якщо і коли ця людина представить докази в суді, він буде рекомендувати помилування, за умови, що підозрюваний буде співпрацювати з владою.

Мускат сказав, що він обговорював це питання з генеральним прокурором і слідчими, які погодилися, що помилування, не знаючи обсягу доказів, які може надати ця людина, не найкращий підхід.

Каруана Галісія була вбита в результаті вибуху автомобільної бомби в 2017 році. У цій справі четверо підозрюваних перебувають під вартою.

Троє чоловіків - брати Альфред і Джордж Дегіорджо і їхній друг Вінсент Мускат були звинувачені в підриві автомобільної бомби. Вони були заарештовані в грудні 2017 року, але не визнали себе винними в суді.

Новий підозрюваний був арештований в четвер, його ім'я не називається. Він підозрюється в тому, що зв'язав замовників вбивства з виконавцями і співучасниками, які допомогли придбати вибуховий пристрій.

"Я дав доручення генеральному прокурору провести переговори з адвокатами цієї людини, щоб зробити безпрецедентний крок. Якщо людина буде співпрацювати і надасть достатньо інформації для судового переслідування за вчинення злочину, він отримає президентське помилування", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.