Убийство журналистки на Мальте: полиция схватила известного бизнесмена

Мальтийская полиция в среду утром арестовала известного бизнесмена в рамках расследования резонансного убийства журналистки Дафне Каруаны Галисии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Malta.

Йорген Фенек, владелец компании 17 Black, был задержан на своей роскошной яхте у побережья Мальты вооруженными офицерами. Полиция заставили яхту вернуться в порт через час после того, как та отошла от берега.

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Это произошло на следующий день после того, как премьер Мальты согласился предложить помилование подозреваемому посреднику по резонансному делу об убийстве в 2017 году, если тот предоставит основательные доказательства личности заказчика.

Задержанный Йорген Фенек – известный бизнесмен. Он является генеральным директором Tumas Group и руководит оператором электростанций Electrogas.

Фенек также является владельцем дубайской компании 17 Black, которую журналистка Галисия связывала с мальтийскими политиками.

Считается, что посредник связал бизнесмена с исполнителями убийства и теми, кто помогал приобрести бомбу, использованную для подрыва авто журналистки.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий в ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.