Україна і ЄС схвалили стратегію про санітарні і фітосанітарні заходи, потрібну для асоціації

Україна та ЄС офіційно схвалили рішення про оновлення Додатку V Угоди про асоціацію щодо застосування європейських норм у сфері санітарних і фітосанітарних заходів.

Як пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомили у пресслужбі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Рішення було ухвалене 18 листопада на засіданні підкомітету Україна-ЄС з управління санітарними та фітосанітарними заходами Комітету асоціації в торговельному складі, яке відбулося в Брюсселі.

Зокрема, сторони підписали рішення підкомітету стосовно схвалення Всеохоплюючої Стратегії СФЗ, яка оновить Додаток V Угоди про асоціації з ЄС "Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (санітарні та фітосанітарні заходи)".

У рамках засідання сторони також обговорили поточні питання у сфері санітарних і фітосанітарних заходів, питання двосторонньої торгівлі і технічної допомоги.

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