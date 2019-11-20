Украина и ЕС одобрили стратегию о санитарных и фитосанитарных мерах, необходимую для ассоциации

Украина и ЕС официально одобрили решение об обновлении приложения V Соглашения об ассоциации по применению европейских норм в сфере санитарных и фитосанитарных мер.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Решение было принято 18 ноября на заседании подкомитета Украина-ЕС по управлению санитарными и фитосанитарными мерами Комитета ассоциации в торговом составе, которое состоялось в Брюсселе.

В частности, стороны подписали решение подкомитета относительно одобрения Всеобъемлющего Стратегии СФО, которая обновит Приложение V Соглашения о ассоциации с ЕС "Комплексная стратегия имплементации Главы IV (санитарные и фитосанитарные меры)".

В рамках заседания стороны также обсудили текущие вопросы в сфере санитарных и фитосанитарных мер, вопросы двусторонней торговли и технической помощи.

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