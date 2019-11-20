Правительство внесло изменения в план выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

20 ноября Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес изменения в План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Правительственный портал".

Обновленный план учитывает углубление двусторонних отношений Украина - ЕС и ряд принятых двусторонними органами ассоциации решений за последние годы, говорят в Кабмине.

План мероприятий направлен на выполнение целей Программы деятельности Правительства, а именно достижение соответствия Украины критериям членства в Европейском Союзе.

Обновленный документ актуализирует, дополняет и согласовывает задание с правом ЕС, динамично развивается.

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Задачи, которые были обновлены, относятся к таким сферам: таможенная и финансовая политика, налогообложение, предпринимательство, финансовые услуги и конкуренция; юстиция, социальные и гуманитарные вопросы; транспорт; энергетика и энергоэффективность; цифровая сфера, наука, технологии и инновации; природопользования и другие.

Решение, говорят в правительстве, позволяет "перепрошить" программное обеспечение для операционной системы европейской интеграции Украины.

"Это ускорит движение Украины в ЕС, параллельно сделает такое движение более прозрачным, а власть - реально подотчетной гражданам Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство также открыло для общественности доступ к "Пульсу Соглашения" - онлайн-системе мониторинга реализации Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.