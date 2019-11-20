В Чехии легально проживают более 140 тысяч украинцев

Официальные данные за первые два квартала 2019 года свидетельствуют о том, что в Чехии постоянно легально проживают 140 503 граждан Украины, что на 14 435 больше, чем было зафиксировано летом прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

Украинцы, таким образом, держат первенство среди граждан государств, не входящих в состав ЕС. На втором месте - вьетнамцы (61 507 человек). В тройку входят еще россияне: в Чехии легально проживают 37 717 владельцев паспорта РФ.

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Эти три национальности вместе составляют 70% всех иностранцев в Чехии, которые не являются выходцами из стран Евросоюза. В Чехии проживают также 9467 граждан Монголии, 8066 американцев и 7578 китайцев.

Всего на территории Чехии на постоянной основе находятся 341 496 иностранцев, представляющих 3 процента от общего населения страны. Две трети из них имеют постоянный вид на жительство.