Армія Чехії продасть російські бойові вертольоти Мі-24
Середа, 20 листопада 2019, 16:14
Армія Чехії після придбання нових 12 бойових вертольотів виробництва США планує продати російські Мі-24, які нині стоять на озброєнні Чехії.
Про це заявив у середу начальник генерального штабу Алеш Опата, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Praha.
Як сказав прем'єр Андрей Бабіш, два вертольоти отримає підрозділ поліції з боротьби з тероризмом.
Очільник кабміну повідомив, що він вже домовився про це з міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком.
Нагадаємо, що Чехія купує у США 8 багатоцільових UH-1Y Venom і чотири бойові AH-1Z Viper. Замовлення на поставку оформлене на рівні урядів. Передача вертольотів запланована на 2023 рік.
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