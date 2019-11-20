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Армія Чехії продасть російські бойові вертольоти Мі-24

Середа, 20 листопада 2019, 16:14

Армія Чехії після придбання нових 12 бойових вертольотів виробництва США планує продати російські Мі-24, які нині стоять на озброєнні Чехії.

Про це заявив у середу начальник генерального штабу Алеш Опата, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Praha.

Як сказав прем'єр Андрей Бабіш, два вертольоти отримає підрозділ поліції з боротьби з тероризмом.

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Очільник кабміну повідомив, що він вже домовився про це з міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком.

Нагадаємо, що Чехія купує у США 8 багатоцільових UH-1Y Venom і чотири бойові AH-1Z Viper. Замовлення на поставку оформлене на рівні урядів. Передача вертольотів запланована на 2023 рік.

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