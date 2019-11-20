У Кракові студента з України серйозно поранили ножем в спину, затримали українців

У Кракові у вівторок близько півночі стався напад з ножем на 20-річного громадянина України, який навчається у місті.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.

Напад стався на вулиці Станіслава Скаржинського перед одним із гуртожитків Краківської політехніки. Чоловіка вдарили ножем у спину. У нього також є поранення сідниць.

Екстрені служби на місце події викликали перехожі.

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20-річного студента із серйозними пораненнями доставили до лікарні. За інформацією Gazeta Wyborcza, він перебував під впливом алкоголю.

Поліцейські під наглядом прокуратури працювали на місці події всю ніч, заявили в поліції.



У зв'язку з нападом затримали двох осіб: їм 19 та 20 років, і це люди з України. Вони обоє мали при собі ножі.