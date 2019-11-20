В Кракове студента из Украины серьезно ранили ножом в спину, задержали украинца
Среда, 20 ноября 2019, 17:00
В Кракове во вторник около полуночи произошло нападение с ножом на 20-летнего гражданина Украины, который учится в городе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Нападение произошло на улице Станислава Скаржиньского перед одним из общежитий Краковской политехники. Мужчину ранили ножом в спину. У него также есть ранения ягодиц.
Экстренные службы на место происшествия вызвали прохожие.
20-летнего студента с серьезными ранениями доставили в больницу. По информации Gazeta Wyborcza, он находился под воздействием алкоголя.
Полицейские под надзором прокуратуры работали на месте происшествия всю ночь, заявили в полиции.
В связи с нападением задержали двух человек: им 19 и 20 лет, они из Украины. Оба имели при себе ножи.
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