Посол США в ЄС: Трамп хотів публічної заяви від Зеленського

Президент США Дональд Трамп хотів публічної заяви від президента України Володимира Зеленського із зобов'язанням розглянути питання корупції, в тому числі справу "Бурісми".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол США в ЄС Гордон Сондленд під час відкритого слухання в Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент.

Сондленд заявив, що вперше він зв'язався з особистим адвокатом президента Руді Джуліані в серпні, і той "підкреслив, що президент бажає публічної заяви президента Зеленського, що зобов'язує Україну розглянути питання корупції".

Читайте також Посол США в ЄС на слуханнях про імпічмент: тиск на Україну чинився за вказівкою Трампа

"Пан Джуліані конкретно згадав про вибори 2016 року (нібито українці намагалися вплинути на вибори 2016 року. - Ред.) та "Бурісму" як дві важливі для президента теми", - сказав Сондленд.

"Бурісма" відноситься до енергетичної компанії, де працював син колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Трамп заявив, що Байден наполягав на звільненні колишнього українського прокурора, щоб захистити сина від можливого розслідування корупції.

Сондленд також розповів, що він сказав українцям, що надання допомоги США "швидше за все не відбудеться", поки Україна не зробить публічну заяву

"Ця допомога в галузі безпеки була критичною для оборони України, і її не слід було відкладати… Я дуже шкодую, що українці потрапили в таку ситуацію", - сказав він.