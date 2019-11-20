Посол США в ЕС: Трамп хотел публичного заявления от Зеленского

Президент США Дональд Трамп хотел публичного заявления от президента Украины Владимира Зеленского с обязательством рассмотреть вопрос коррупции, в том числе дело "Бурисмы".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол США в ЕС Гордон Сондленд во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте.

Сондленд заявил, что впервые он связался с личным адвокатом президента Руди Джулиани в августе, и тот "подчеркнул, что президент желает публичного заявления президента Зеленского, обязывающего Украину рассмотреть вопрос коррупции".

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"Господин Джулиани конкретно упомянул о выборах 2016 года (якобы украинцы пытались повлиять на выборы 2016 года, - ред.) и "Бурисме"как о двух важных для президента темах", - сказал Сондленд.

"Бурисма" относится к энергетической компании, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп заявил, что Байден настаивал на освобождении бывшего украинского прокурора, чтобы защитить сына от возможного расследования коррупции.

Сондленд также рассказал, что он сказал украинцам, что предоставление помощи США "скорее всего, не произойдет", пока Украина не сделает публичное заявление

"Эта помощь в области безопасности была критической для обороны Украины, и ее не следовало откладывать... Я очень жалею, что украинцы оказались в такой ​​ситуации", - сказал он.