Україна обговорила з Канадою розширення ЗВТ і спрощення поїздок

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Канади Пітером Макдугаллом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Жовква відзначив "позитивні результати візиту президента України Володимира Зеленського до Канади у липні цього року, а також успішне проведення в м. Торонто третьої міжнародної Конференції з питань реформ в Україні".

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Він окремо підкреслив зацікавленість української сторони в "лібералізації режиму поїздок громадян України до Канади", про що йшлося під час двосторонніх переговорів на найвищому рівні у Торонто в липні.

Заступник керівника Офісу президента також висловив сподівання на активізацію переговорного процесу щодо розширення сфери дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

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