Фриланд стала вице-премьером Канады, МИД возглавил Шампань

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил состав своего нового правительства в среду и назначил уже экс-главу МИД Христю Фриланд своей заместительницей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

На новой должности Фриланд по-прежнему будет контролировать отношения между Канадой и США, а также - новое торговое соглашение с Соединенными Штатами и Мексикой, которое еще предстоит ратифицировать.

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Фриланд также будет исполнять обязанности министра по межправительственным делам - ее задачей будет контролировать отношения с провинциями на фоне все большего роста недовольства правительством в западной Канаде.

"Мы с Христей очень тесно работали с некоторыми из крупнейших вопросов, стоящих перед Канадой, Канадой и миром, но особенно Канадой и Соединенными Штатами", - сказал Трюдо.

"Наша способность хорошо сотрудничать по вопросам, которые, откровенно говоря, касаются национального единства, энергетики и окружающей среды, отношений со всеми провинциями и регионами страны, чрезвычайно важна в то время, когда мы видим некоторые очень разные перспективы в стране, которую нужно объединить", - сказал он.

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Либеральная партия Трюдо на недавних выборах не смогла выиграть ни одного мандата в богатой нефтью Альберте и Саскачеване. Избиратели в других регионах Канады голосовали за кандидатов, которые пообещали бороться с изменениями климата.

"Выборы прислали сообщение от Запада нашей партии, и сейчас настал момент, когда нам нужно реагировать, слушая очень внимательно", - сказала Фриланд, которая родилась в Альберте.

Новым министром иностранных дел Канады станет член парламента Франсуа-Филипп Шампань.