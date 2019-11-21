Сирія: внаслідок авіаударів Росії вбиті 6 цивільних

Щонайменше шестеро мирних мешканців, зокрема четверо дітей, загинули в російських авіаударах на північному заході Сирії.

Про це заявило місцеве агентство цивільної оборони в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними авіаційної обсерваторії сирійської опозиції, під прицілом був район Марратиннуман в провінції Ідліб.

Читайте також Міноборони РФ відреагувало на підпал російського патруля в Сирії

Десятки цивільних людей також отримали поранення під час авіаударів пізно ввечері, зазначили "Білі шоломи".

Режим Асада також здійснив міномети, гармати та ракетні атаки по чотирьох селах Ідліб.

Кількість загиблих внаслідок ударів по житлових районах в зоні деескалації Ідліба за останній місяць досягла 75 осіб, зокрема 13 дітей, повідомили "Білі шоломи".

Днями публікувалися фото дітей, загиблих внаслідок авіанальоту росіян.