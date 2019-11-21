Сирия: в результате авиаударов России убиты 6 гражданских

По меньшей мере шесть мирных жителей, в том числе четверо детей, погибли от российских авиаударов на северо-западе Сирии.

Об этом заявило местное агентство гражданской обороны в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По данным авиационной обсерватории сирийской оппозиции, под прицелом был район Марратиннуман в провинции Идлиб.

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Десятки гражданских людей также получили ранения во время авиаударов поздно вечером, отметили "Белые каски".

Режим Асада также осуществил минометные, пушечные и ракетные атаки по четырем селам Идлиба.

Число погибших в результате ударов по жилым районам в зоне деэскалации Идлиба за последний месяц достигло 75 человек, в том числе 13 детей, сообщили "Белые каски".

На днях были опубликованы фото детей, погибших в результате авианалета россиян.