Литва підписує угоду зі США про купівлю 200 бронемашин для армії

Агентство військових закупівель підпише 21 листопада угоду з Міністерством оборони США про купівлю 200 броньованих позашляховиків JLTV виробництва компанії Oshkosh Defense.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Раніше Міністерство оборони Литви оголосило, що техніка обійдеться в 142 млн євро.

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Це буде друге за величиною придбання в історії Збройних сил Литви після купівлі бронетехніки Boxer.

Броньовані позашляховики будуть націлені на різні підрозділи в армії. Зараз литовська армія використовує броньовані позашляховики HMMWV і Toyota Land Cruiser 200.

Нагадаємо, Міністерство оборони Литви також вирішило закупити за 300 млн євро шість нових американських вертольотів UH-60M Black Hawk, частину суми покупки покриють самі США.