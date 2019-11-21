Литва подписывает соглашение с США о покупке 200 бронемашин для армии

Агентство военных закупок подпишет 21 ноября соглашение с Министерством обороны США о покупке 200 бронированных внедорожников JLTV производства компании Oshkosh Defense.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Ранее Министерство обороны Литвы объявило, что техника обойдется в 142 млн евро.

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Это будет второе по величине приобретение в истории Вооруженных сил Литвы после покупки бронетехники Boxer.

Бронированные внедорожники будут нацелены на различные подразделения в армии. Сейчас литовская армия использует бронированные внедорожники HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.

Напомним, Министерство обороны Литвы также решило закупить за 300 млн евро шесть новых американских вертолетов UH-60M Black Hawk, часть суммы покупки покроют сами США.