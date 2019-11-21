Убивця сина експрезидента Німеччини був хворий і прагнув помсти — ЗМІ

57-річний чоловік, який убив ножем лікаря Фрітца фон Вайцзеккера, сина експрезидента Німеччини, мав нав’язливу неприязнь до родини та прагнув поквитатися – його помістили до психлікарні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню Spiegel Online від близьких до слідства джерел.

За словами нападника, яким виявився чоловік з Рейнланд-Пфальцу, він навмисне вбив лікаря, аби помститися родині фон Вайцзеккер, зокрема – за роль батька убитого Ріхарда фон Вайцзеккера в хімічній компанії Boehringer Ingelheim.

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У 1960-х роках Ріхард фон Вайцзеккер був генеральним директором компанії, яка постачала смертельні токсини для війни у В'єтнамі. Вважається, що нападник обрав своєю ціллю сина, бо не застав у живих батька. Речник берлінської прокуратури не став ні підтверджувати, ні спростовувати цю інформацію.

Звинувачення заявило, що мотивом учинку була "ймовірно, безглузда загальна неприязнь обвинуваченого" до сім'ї фон Вайцзеккер. Після огляду нападника помістили у психіатричну лікарню через "гостре психічне захворювання". Досі він не фігурував у скоєнні інших злочинів.

Нагадаємо, у вівторок ввечері нападник смертельно поранив ножем 59-річного Фріца фон Вайцзеккера, сина експрезидента Ріхарда фон Вайцзеккера. Фріц фон Вайцзеккер з 2005 року був головним лікарем відділення внутрішньої медицини у клініці Schlosspark. Того вечора він виступав із лекцією.

Батько убитого, Ріхард фон Вайцзеккер, з 1984 по 1994 був федеральним президентом Німеччини. Він помер у 2015 році.