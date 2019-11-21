Убийца сына экс-президента Германии был болен и хотел мести – СМИ

57-летний мужчина, который убил ножом врача Фрица фон Вайцзеккера, сына экс-президента Германии, имел навязчивую неприязнь к его семье и стремился поквитаться – его поместили в психбольницу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию Spiegel Online от близких к следствию источников.

По словам нападавшего, которым оказался мужчина из Рейнланд-Пфальца, он умышленно убил врача, чтобы отомстить семье фон Вайцзеккер, в частности - за роль отца убитого в химической компании Boehringer Ingelheim.

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В 1960-х годах Рихард фон Вайцзеккер был генеральным директором компании, которая поставляла смертельные токсины для войны во Вьетнаме. Считается, что нападавший выбрал своей целью сына, потому что не застал отца в живых. Представитель берлинской прокуратуры не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Обвинение заявило, что мотивом поступка была "вероятно, бессмысленная общая неприязнь обвиняемого" к семье фон Вайцзеккер. После осмотра нападающего поместили в психиатрическую больницу по причине "острого психического заболевания". До сих пор он не фигурировал в других преступлениях.

Напомним, во вторник вечером нападавший смертельно ранил ножом 59-летнего Фрица фон Вайцзеккера, сына экс-президента. Фриц фон Вайцзеккер с 2005 года был главным врачом отделения внутренней медицины в клинике Schlosspark. В тот вечер он выступал с лекцией.

Отец убитого, Рихард фон Вайцзеккер, с 1984 по 1994 был федеральным президентом Германии. Он умер в 2015 году.