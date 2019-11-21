Близько чверті європейців мають антисемітські погляди

Приблизно кожен четвертий європеєць дотримується антисемітських переконань, причому такі настрої в східноєвропейських країнах тільки зростають.

Про це свідчать результати опитування на замовлення Anti-Defamation League зі штаб-квартирою у Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Дослідження показало, що антисемітські переконання найбільш поширені в Польщі, де такі настрої зросли до 48% з 37% в 2015 році, і Україні, де зростання було ще більшим — до 46% з 32% у 2016 році. Антисемітські погляди в Угорщині мало змінилися, але залишилися високими, збільшившись з 40% до 42%.

Уряди всіх трьох країн останнім часом піддавалися критиці з боку єврейських груп, хоча всі вони заперечують свою антисемітську позицію.

У Західній Європі, як показало дослідження, антисемітські погляди були або стабільні, або знижувалися, причому зниження спостерігалося у Британії, Іспанії, Нідерландах, Італії, Німеччині та Австрії. У Данії спостерігалося зростання з 8% антисемітських поглядів до 10%, в Бельгії - з 21% до 24%, в той час як у Франції цей показник не змінився і склав 17%, а у Швеції - 4%.

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Італія та Австрія повідомили про значне зниження антисемітських настроїв на 11 процентних пунктів і 8 процентних пунктів до 18% та 20% відповідно.

Опитування проводилося в період зростаючої стурбованості з приводу антисемітських нападів у Європі.