Около четверти европейцев имеют антисемитские взгляды

Примерно каждый четвертый европеец придерживается антисемитских убеждений, причем такие настроения в восточноевропейских странах только растут.

Об этом свидетельствуют результаты опроса по заказу Anti-Defamation League со штаб-квартирой в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Исследование показало, что антисемитские убеждения наиболее распространены в Польше, где такие настроения выросли до 48% с 37% в 2015 году, и Украине, где рост был еще больше - до 46% с 32% в 2016 году. Антисемитские взгляды в Венгрии мало изменились, но остались высокими, увеличившись с 40% до 42%.

Правительства всех трех стран в последнее время подвергались критике со стороны еврейских групп, хотя все они отрицают свою антисемитскую позицию.

В Западной Европе, как показало исследование, антисемитские взгляды или оставались стабильными, или снижались, причем снижение наблюдалось в Великобритании, Испании, Нидерландах, Италии, Германии и Австрии. В Дании наблюдался рост с 8% антисемитских взглядов до 10%, в Бельгии - с 21% до 24%, в то время как во Франции этот показатель не изменился и составил 17%, а в Швеции - 4%.

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Италия и Австрия сообщили о значительном снижении антисемитских настроений на 11 процентных пунктов и 8 процентных пунктов до 18% и 20% соответственно.

Опрос проводился в период растущей обеспокоенности по поводу антисемитских нападений в Европе.