Українця поранили ножем у Кракові: затримано третю особу

20-річний громадянин України отримав поранення внаслідок ножового нападу, який стався біля одного з гуртожитків Краківської політехніки. У справі затримано третю особу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.

Напад стався у вівторок до опівночі на вулиці Станіслава Скаржинського у Кракові. Чоловіка госпіталізували з ранами спини та сідниць. Викликані на місце екстрені служби транспортували 20-річного хлопця до лікарні. За інформацією Gazeta Wyborcza, поранений чоловік перебував під впливом алкоголю.

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У зв'язку з нападом спочатку затримали двох осіб: їм 19 та 20 років, і це люди з України. Вони обоє мали при собі ножі.

Третій затриманий - також громадянин України. Попередні висновки показують, що він підвіз до місця нападу двох раніше затриманих чоловіків.

Триває слідство щодо замаху на вбивство.