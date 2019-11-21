Украинца ранили ножом в Кракове: задержали третьего подозреваемого

20-летний гражданин Украины получил ранения в результате нападения с ножом, которое произошло возле одного из общежитий Краковской политехники. По этому делу задержали уже третьего человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Нападение произошло во вторник около полуночи на ул. Станислава Скаржиньского в Кракове. Мужчину госпитализировали с ранами спины и ягодиц. Вызванные на место экстренные службы доставили потерпевшего в больницу. По информации Gazeta Wyborcza, раненый находился под воздействием алкоголя.

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В связи с нападением сначала задержали двух человек: им 19 и 20 лет, и они из Украины. Оба имели при себе ножи.

Третий задержанный - также гражданин Украины. Предварительные выводы показывают, что он подвез к месту нападения двух ранее задержанных.

Продолжается следствие о покушении на убийство.