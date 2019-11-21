Тисячі пасажирів постраждали через технічні проблеми у British Airways 

Рейси тисяч пасажирів по всьому світу були відкладені через технічні проблеми авіакомпанії British Airways.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Наші співробітники наполегливо працюють над вирішенням технічної проблеми, яка зачіпає деякі з наших рейсів, і ми перебронювали клієнтів на альтернативні рейси і запропонували розміщення в готелях" - повідомили в авіакомпанії.

"Ми дуже шкодуємо про зрив їхніх планів щодо подорожі" – додали в British Airways.

До полудня BA підтвердила, що планує виконати повний графік польотів в четвер, але визнала, що проблеми можуть спостерігатися і протягом дня.

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Наразі перевізник не вказав точну кількість рейсів, які були відкладені і точну причину проблеми.

Авіакомпанія зазнала трьох великих комп'ютерних збоїв з 2017 року, останній з яких серйозно порушив роботу перевізника в серпні цього року.