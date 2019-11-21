Тысячи пассажиров пострадали из-за технических проблем в British Airways

Рейсы тысяч пассажиров по всему миру были отложены из-за технических проблем авиакомпании British Airways.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Наши сотрудники упорно работают над решением технических проблем, которая затрагивает некоторые из наших рейсов, и мы перебронировали клиентов на альтернативные рейсы и предложили размещение в гостиницах", - сообщили в авиакомпании.

"Мы очень сожалеем о срыве их планов на путешествие", - добавили в British Airways.

К полудню BA подтвердила, что планирует выполнить полный график полетов в четверг, но признала, что проблемы могут наблюдаться и в течение дня.

Сейчас перевозчик не указал точное количество рейсов, которые были отложены и точную причину проблемы.

Авиакомпания потерпела три крупных компьютерных сбоя с 2017 года, последний из которых серьезно нарушил работу перевозчика в августе этого года.