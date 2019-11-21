Каталонські лідери вимагають допустити їх в Європарламент

Двоє колишніх каталонських лідерів вимагають дозволити їм зайняти свої місця в Європарламенті після того, як суд встановив, що Іспанія незаконно встановила додаткові вимоги до них.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

У листі до президента Європарламенту Девіда Сассолі адвокати двох каталонців - Карлеса Пучдемона та Антоні Коміна - наполягали на тому, щоб їх клієнтам дозволили зайняти свої місця на пленарній сесії.

"Ми закликаємо Європейський парламент вжити заходів, щоб захистити його цілісність як демократичну законодавчу асамблею. Наші клієнти мають право зайняти свої місця на тимчасовій основі, поки їхні повноваження не будуть перевірені і не буде прийнято рішення щодо цього спору", - йдеться у листі.

Пучдемон та Комін втекли з Іспанії видачі ордеру на їхній арешт у зв'язку з референдумом за незалежність Каталонії 2017 року.

На травневих виборах до Європарламенту вони отримали мандат депутатів, але Іспанія наполягала на тому, що їм потрібно повернутися до Мадрида, щоб скласти присягу на дотримання іспанської конституції. Вони оскаржили це рішення у Суді ЄС.

Нещодавно генеральний адвокат Суду Європейського Союзу оприлюднив свою думку у справі третього депутата-каталонця Оріола Жункераса, який знаходиться у в'язниці в Іспанії.

Деякі питання є ідентичними у справах Жункераса, Пучдемона та Коміна, але ключова відмінність полягає в тому, що Жункерас вже був заарештований і засуджений до виборів у Європейський парламент.

Пучдемон та Комін живуть у Бельгії та наполягають на тому, що їх захищає обмежена депутатська недоторканність, що надається депутатам Європарламенту. Офіційне рішення Суду ЄС у справі Жункераса очікується в найближчі тижні.