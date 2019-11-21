Каталонские лидеры требуют допустить их в Европарламент

Двое бывших каталонских лидеров требуют разрешить им занять свои места в Европарламенте после того, как суд установил, что Испания незаконно установила дополнительные требования к ним.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В письме к президенту Европарламента Дэвида Сассоли адвокаты двух каталонцев - Карлеса Пучдемона и Тони Комина - настаивали на том, чтобы их клиентам позволили занять свои места на пленарной сессии.

"Мы призываем Европейский парламент принять меры, чтобы защитить его целостность как демократическое законодательную ассамблею. Наши клиенты имеют право занять свои места на временной основе, пока их полномочия не будут проверены и не будет принято решение по этому спору", - говорится в письме.

Пучдемон и Комин бежали из Испании выдачи ордера на их арест в связи с референдумом за независимость Каталонии 2017 года.

На майских выборах в Европарламент они получили мандат депутатов, но Испания настаивала на том, что им нужно вернуться в Мадрид, чтобы принять присягу на соблюдение испанской конституции. Они обжаловали это решение в суде ЕС.

Недавно генеральный адвокат Суда Европейского Союза обнародовал свое мнение по делу третьего депутата-каталонца Ориола Жункераса, который находится в тюрьме в Испании.

Некоторые вопросы идентичны по делам Жункераса, Пучдемона и Комина, но ключевое отличие заключается в том, что Жункерас уже был арестован и приговорен к выборам в Европейский парламент.

Пучдемон и Комин живут в Бельгии и настаивают на том, что их защищает ограниченная депутатская неприкосновенность, предоставляемая депутатам Европарламента. Официальное решение Суда ЕС по делу Жункераса ожидается в ближайшие недели.