Орбан прокоментував питання роботи нового угорського єврокомісара з Україною

Найбільший дипломатичний успіх Угорщини за останні 10 років полягає в тому, що єврокомісар від Угорщини Олівер Варгеї буде відповідальним за політику сусідства та розширення.

Про це заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hirado.

"Таємниче слово - політика сусідства та політика розширення, але воно також впливає на міграцію, оскільки мігранти приїжджають з півдня, з Балкан, і це країни-кандидати, тому комісар буде опікуватися ними. Одна з невизначеностей, яка стоїть перед Європою, полягає в Україні, через українсько-російський конфлікт Україною має опікуватися новий уповноважений", - зазначив Орбан.

Нагадаємо, Варгеї отримав схвалення від членів комітету Європарламенту із закордонних справ після того, як він надав запевнення у своїй незалежності від Орбана у відповідях на додаткові запитання євродепутатів.

Минулого тижня депутати Європарламенту, зокрема, представники групи соціалістів і демократів, відмовилися схвалити Варгеї через стурбованість щодо його залежності від вказівок угорського уряду, який має тісні стосунки з Москвою.

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