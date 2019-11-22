Орбан прокомментировал вопрос работы нового венгерского еврокомиссара по Украине

Наибольший дипломатический успех Венгрии за последние 10 лет заключается в том, что еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархейи будет ответственным за политику соседства и расширения.

Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

"Таинственное слово - политика соседства и политика расширения, но оно также влияет на миграцию, поскольку мигранты приезжают с юга, с Балкан, и это страны-кандидаты, комиссар будет заниматься ими. Одна из неопределенностей, которая стоит перед Европой, – это Украина, в связи с российско-украинским конфликтом Украиной должен заниматься новый уполномоченный ", - отметил Орбан.

Напомним, Вархейи получил одобрение от членов комитета Европарламента по иностранным делам после того, как заверил в своей независимости от Орбана, отвечая на дополнительные вопросы евродепутатов.

На прошлой неделе депутаты Европарламента, в частности, представители группы социалистов и демократов, отказались одобрить кандидатуру Вархейи в связи с обеспокоенностью его зависимостью от указаний венгерского правительства, имеющего тесные отношения с Москвой.

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