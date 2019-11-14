Комітет Європарламенту не затвердив кандидата Орбана в Єврокомісію – є ще питання

Кандидат від Угорщини у нову Єврокомісію Олівер Варгеї не пройшов затвердження у комітеті з міжнародних справ Європарламенту та буде змушений відповісти на додаткові запитання євродепутатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це від власних джерел стало відомо брюссельським виданням, зокрема Euobserver та Politico.

За даними джерел, кандидатуру Варгеї підтримали тільки представники найбільшої у парламенті Європейської народної партії, євроскептики "Європейські консерватори та реформісти" та ультраправі з об’єднання "Ідентичність і демократія".

Натомість соціал-демократи, ліберали з Renew Europe, "Зелені" і "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі" залишились незадоволеними слуханнями та зажадали відповідей від кандидата на додаткові запитання.

Це не означає, що Варгеї тепер не стане єврокомісаром, проте йому доведеться відповісти на подальші питання членів комітету, які вони поставлять у письмовому вигляді. Відповіді Варгеї має надати до понеділка.

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Під час тригодинних слухань щодо кандидатури Варгеї у комітеті Європарламенту в четвер Варгеї неодноразово просили підтвердити його незалежність від угорського прем’єра Віктора Орбана.

Варгеї став другим кандидатом від Угорщини і замінив ексміністра юстиції Ласло Трочані, кандидатуру якого відхилив комітет Європарламенту.

Варгеї вже багато років працює у Брюсселі, останнім часом очолював представництво Угорщини в ЄС.