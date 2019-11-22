Президента Єврокомісії виписали з лікарні через 10 днів після операції

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повернувся додому в Люксембург після операції, через яку він перебував у лікарні більше тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Юнкеру 11 листопада зробили операцію з лікування аневризми аорти в області живота. Аневризма може призвести до розриву артерії і виникнення кровотечі, тож операція була визнана небезпечною.

Термін 64-річного Юнкера на посаді глави Єврокомісії офіційно закінчився 31 жовтня. Але він все ще залишається працювати, оскільки початок роботи нової комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн відклали до 1 грудня.

Через перебування в німецькій лікарні Юнкер не зміг виступити в якості свідка в судовому процесі в Люксембурзі у справі 2007 року, коли він був прем'єр-міністром Люксембургу.

Судовий процес повинен був відбутися в листопаді 2017 року, але його відклали через насичений порядок денний Юнкера на посаді президента Єврокомісії.

У цій справі три агенти розвідувального управління Люксембургу звинувачуються у використанні незаконних прослуховувань. Наслідки цього скандалу спровокували вибори, на яких Юнкер був відсторонений від влади після 18 років правління Люксембургом.

Нагадаємо, на початку серпня 64-річному Юнкеру довелося перенести екстрену операцію на жовчному міхурі, через яку він пропустив саміт G7 у Франції.