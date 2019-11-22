Президента Еврокомиссии выписали из больницы через 10 дней после операции

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вернулся домой в Люксембург после операции, в связи с которой он находился в больнице больше недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Юнкеру 11 ноября сделали операцию по лечению аневризмы аорты в области живота. Аневризма может привести к разрыву артерии и возникновению кровотечения, поэтому операция была признана опасной.

Срок 64-летнего Юнкера на посту главы Еврокомиссии официально закончился 31 октября. Но он все еще остается работать, поскольку начало работы новой комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен отложили до 1 декабря.

Из-за пребывания в немецкой больнице Юнкер не смог выступить в качестве свидетеля в судебном процессе в Люксембурге по делу 2007 года, когда он был премьер-министром страны.

Судебный процесс должен был состояться в ноябре 2017 года, но его отложили из-за насыщенного графика Юнкера на посту президента Еврокомиссии.

В этом деле три агента разведывательного управления Люксембурга обвиняются в использовании незаконных прослушиваний. Последствия этого скандала спровоцировали выборы, на которых Юнкер был отстранен от власти после 18 лет правления Люксембургом.

Напомним, в начале августа 64-летнему Юнкеру пришлось перенести экстренную операцию на желчном пузыре, из-за которой он пропустил саммит G7 во Франции.