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Анкара спростувала фейк про відновлення морського сполучення між Туреччиною і Кримом

П'ятниця, 22 листопада 2019, 18:11

Посол України у Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що МЗС Туреччини спростувало російський фейк про відновлення поромного сполучення з окупованим Кримом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"МЗС Туреччини на звернення посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди стосовно начебто відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак" - написав Сибіга.

Раніше низка російських ЗМІ повідомили про відновлення поромного сполучення між портами Керч і Зонгулдак, перерваного в 2017 році.

Повідомлялося, що нібито вже триває оформлення вантажів, а пороми курсуватимуть раз на тижень.

Раніше поромне сполучення працювало між Севастополем і Зонгулдаком, проте в березні 2017 року за рішенням турецької сторони воно було перерване.

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