Анкара спростувала фейк про відновлення морського сполучення між Туреччиною і Кримом
Посол України у Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що МЗС Туреччини спростувало російський фейк про відновлення поромного сполучення з окупованим Кримом.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.
"МЗС Туреччини на звернення посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди стосовно начебто відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак" - написав Сибіга.
.@MFATurkey на звернення Посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди стосовно начебто відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 22, 2019
Раніше низка російських ЗМІ повідомили про відновлення поромного сполучення між портами Керч і Зонгулдак, перерваного в 2017 році.
Повідомлялося, що нібито вже триває оформлення вантажів, а пороми курсуватимуть раз на тижень.
Раніше поромне сполучення працювало між Севастополем і Зонгулдаком, проте в березні 2017 року за рішенням турецької сторони воно було перерване.