Анкара опровергла фейк о возобновлении морского сообщения между Турцией и Крымом

Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что МИД Турции опроверг российский фейк о возобновлении паромного сообщения с оккупированным Крымом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"МИД Турции на обращение посольства опроверг очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - написал Сибига.

.@MFATurkey на звернення Посольства спростувало черговий фейк російської пропаганди стосовно начебто відновлення морського сполучення Керч-Зонгулдак — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 22, 2019

Ранее ряд российских СМИ сообщили о возобновлении паромного сообщения между портами Керчь и Зонгулдак, прерванного в 2017 году.

Сообщалось, что якобы уже длится оформление грузов, а паромы будут курсировать раз в неделю.

Ранее паромное сообщение работало между Севастополем и Зонгулдаком, однако в марте 2017 года по решению турецкой стороны оно было прервано.