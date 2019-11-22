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Анкара опровергла фейк о возобновлении морского сообщения между Турцией и Крымом

Пятница, 22 ноября 2019, 18:11

Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что МИД Турции опроверг российский фейк о возобновлении паромного сообщения с оккупированным Крымом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"МИД Турции на обращение посольства опроверг очередной фейк российской пропаганды о якобы возобновлении морского сообщения Керчь-Зонгулдак", - написал Сибига.

Ранее ряд российских СМИ сообщили о возобновлении паромного сообщения между портами Керчь и Зонгулдак, прерванного в 2017 году.

Сообщалось, что якобы уже длится оформление грузов, а паромы будут курсировать раз в неделю.

Ранее паромное сообщение работало между Севастополем и Зонгулдаком, однако в марте 2017 года по решению турецкой стороны оно было прервано.

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