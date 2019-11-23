Документи Держдепу свідчать про контакти Помпео з Джуліані 

Держдепартамент США у п'ятницю ввечері опублікував низку документів, які розкривають зв'язок між державним секретарем Майком Помпео і особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані на тлі розслідування у справі про імпічмент президента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Politico.

На 100 сторінках документів є свідчення неодноразових контактів у березні між Помпео і Джуліані, вони відбувалися за допомогою чиновників Білого дому.

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Документи опубліковані в рамках судового процесу, ініційованого некомерційною організацією American Oversight, яка вимагала розкрити записи, що стосуються дій Трампа щодо України.

Одне із таких свідчень міститься у листі від 27 березня. Зміст листа показує, що колишня особиста помічниця Трампа Мадлен Вестерхаут допомогла Джуліані зв'язатися з Помпео після того, як команда Джуліані "намагалася, але не змогла зробити це по звичайних каналах".

Нагадаємо, під час слухань у Конгресі цього тижня посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що високопоставлені чиновники - віцепрезидент Майк Пенс та держсекретар Майка Помпео - знали про тиск на Україну з вимогою розслідування проти Джо Байдена та його сина.

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Помпео дистанціювався від справ Джуліані в Україні, розмірковуючи над своїми власними ширшими політичними амбіціями, які полягають у ймовірній участі у виборах до Сенату в Канзасі.

Помпео публічно значною мірою зберігав мовчання в українській справі, викликавши критику, що він не захищав своїх підлеглих. Зокрема - колишнього посла в Україні Марі Йованович, відкликану з посади у той час, як Джуліані розгорнув кампанію в Україні.