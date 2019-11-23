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Берлін висловив протест Анкарі через затримання адвоката німецького посольства

Субота, 23 листопада 2019, 12:12

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас висловив турецькому колезі Мевлюту Чавшоглу протест через арешт адвоката, який працював на посольство Німеччини в Анкарі і був арештований турецькою поліцією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Я ще раз сказав йому, що у цій справі ми не маємо взаєморозуміння", - заявив Маас на саміті Великої двадцятки (G20) в Японії. 

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За його словами, цей випадок, як і багато інших затримань, був "незрозумілим". 

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу у відповідь заявив, що справу розглядатиме суд.

Нагадаємо, що в вересні турецька поліція заарештувала адвоката Їлмаза Сунара, який працював у посольстві Німеччини в Анкарі. Про це стало відомо у листопаді.

Повідомлялося, що адвокат міг передавати конфіденційні дані громадян Туреччини, які подали заявку про прохання надання притулок в Німеччині. Тепер ця інформація може потрапити в руки турецької влади.

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